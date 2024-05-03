В районе Внуково построят завод по выпуску теплоизоляционных материалов
В Москве появится экологичный завод по выпуску теплоизоляционных материалов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, инвестору проекта предоставят 1,13 гектара земли. Уточняется, что завод в районе Внуково намерен открыть один из ведущих производителей страны - компания «РТК». Ожидается, что новое предприятие обеспечит дополнительно 70 рабочих мест.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на новом предприятии намерены производить три тысячи тонн продукции в год.
«Планируется, что на новом заводе инвестор наладит выпуск теплоизоляционного покрытия, полимерных маточных смесей, а также монтажных лент. Изделия компании востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях. Планируемый объем производства — три тысячи тонн продукции в год», — отметил он.
Как уточнил исполнительный директор «РТК» Михаил Сарычев, компания планирует расширить присутствие на российском рынке.
Выделение земельных участков под строительство новых производств в рамках масштабных инвестиционных проектов остается эффективной мерой поддержки бизнеса в Москве. По решению мэра столицы Сергея Собянина с марта 2022 года инвесторы, которые намерены модернизировать или расширить действующие или построить новые производства, могут получить земельный участок в аренду по льготной ставке 1 рубль в год.
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