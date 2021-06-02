В проект «Большое золотое кольцо» могут попасть 10 городов Подмосковья
В ходе Петербургского международного экономического форума, который начался в Северной столице 2 июня, будет подписан проект маршрута «Большое Золотое кольцо», в который могут войти десять городов Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.
В предварительный перечень входят Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира, Сергиев Посад и Серпухов. По словам вице-губернатора, руководство региона считает, что в маршрут можно включить еще несколько подмосковных городов.
Соглашение по проекту «Большое Золотое кольцо» включает девять субъектов Российской Федерации. По мнению Виртуозовой, это позволит развивать не отдельные регионы, а перевести проект на федеральный уровень. Участников проекта, по словам вице-губернатора, объединяют общие задачами и цели.
Петербургский международный экономический форум, который начался ранее в среду, будет проходить со 2 по 5 июня. Делегация Московской области намерена подписать в ходе форума 40 соглашений, что даст региону около 55 тысяч новых рабочих мест и привлечет 240 млрд рублей в качестве инвестиций, передает «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Компании Lufthansa разрешили летать в Россию
- Зеленский подсчитал потери Украины от «Северного потока-2»
- Росстат: Рост цен на продукты замедлился
- Швейцария открыла аккредитацию на встречу Путина и Байдена в Женеве
- Козак объяснил, как деньги украинских олигархов помогают Донбассу
- Минтранс Германии объяснил отмену рейсов из России
- В Британии форма российских футболистов на Евро-2020 заняла второе место в списке лучших
- Автоблогер - уклонист от армии Гоша Ерохин задержан в Москве
- Немецкий регулятор проверит заявку экологов по «Северному потоку-2»
- Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru