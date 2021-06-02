В проект «Большое золотое кольцо» могут попасть 10 городов Подмосковья

В ходе Петербургского международного экономического форума, который начался в Северной столице 2 июня, будет подписан проект маршрута «Большое Золотое кольцо», в который могут войти десять городов Московской области. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

В предварительный перечень входят Коломна, Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира, Сергиев Посад и Серпухов. По словам вице-губернатора, руководство региона считает, что в маршрут можно включить еще несколько подмосковных городов.

Соглашение по проекту «Большое Золотое кольцо» включает девять субъектов Российской Федерации. По мнению Виртуозовой, это позволит развивать не отдельные регионы, а перевести проект на федеральный уровень. Участников проекта, по словам вице-губернатора, объединяют общие задачами и цели.

Петербургский международный экономический форум, который начался ранее в среду, будет проходить со 2 по 5 июня. Делегация Московской области намерена подписать в ходе форума 40 соглашений, что даст региону около 55 тысяч новых рабочих мест и привлечет 240 млрд рублей в качестве инвестиций, передает «Радио 1».

