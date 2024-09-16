В Приморском крае все реки вернулись в берега

Паводок в Приморском крае завершился, все реки региона вернулись в берега. Об этом сообщил Приморский гидрометцентр.

Как отметили специалисты, водность рек в южной части Приморья близка к норме, а на севере края она выше нормы на 40-80%.

«Тем не менее все реки в берегах, в ближайшие трое суток на реках края продолжится спад воды. Выхода рек из берегов, неблагоприятных и опасных явлений не ожидается», — подчеркнули в центре.

В свою очередь, Министерство по делам ГО и ЧС Приморья сообщило, что устранение последствий летних паводков в крае продолжается. Специалисты проводят чистку русел рек и ручьев, восстановление либо создание водоотводных каналов.

В августе в ряде районов в Приморском крае ввели режим ЧС из-за затоплений в связи с ливнями и паводками, напоминает Ura.ru. Всего было подтоплено более 260 приусадебных участков.

