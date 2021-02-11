В Приморье поставили большую партию дефицитного бензина АИ-95
Большая партия произведённого Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом бензина АИ-95 поступила в Приморье, где ранее наблюдался дефицит топлива. Об этом сообщил глава регионального Минпромторга Сергей Калитин.
Ранее стало известно об отсутствии топлива АИ-92 и АИ-95 на заправках «ННК-Приморнефтепродукт» в Приморском крае. Власти объяснили перебои с бензином восстановительным ремонтом оборудования на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске. На прошлой неделе завод возобновил производство, дефицит бензина марки АИ-92 устранили в понедельник.
«В настоящее время этот бензин (АИ-95 — прим. ред.) доставляется на автозаправочные станции компании и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью», —цитирует Калитина РИА Новости.
Перебои с бензином на Дальнем Востоке начались в январе. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отмечал, что для предотвращения дефицита топлива необходимо построить в регионе новый нефтеперерабатывающий завод.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Торговые сети столкнулись с дефицитом бананов
- В США вновь призвали Турцию отказаться от российских комплексов С-400
- В Приморье поставили большую партию дефицитного бензина АИ-95
- В Москве на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19
- В ВОЗ заявили, что мутации COVID-19 не приведут к новой волне пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru