В Приморье из-за непогоды развернут пункты временного размещения
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием. Об этом сообщает правительство региона.
{{related_post_pKFiobDUT}}В Приморском крае в ночь на четверг начался снег с дождем. Р результате непогоды без света остались около 169 тысяч человек. Во Владивостоке из-за ледяного дождя начались проблемы с сотовой связью. Прекращена работа паромов, ряд авиарейсов задержаны, произошел сбой в движении поездов. Машины и дороги сковало льдом, передает RT. Во Владивостоке и Артеме введен режим ЧС из-за непогоды.
Накануне сообщалось, что около 120 тыс. человек остались без света в Приморском крае в результате прошедших мокрого снега и ледяного дождя. По данным синоптиков, выпало две месячных нормы осадков.
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