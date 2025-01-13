В Приморье 30 тысяч птиц погибли при пожаре на фабрике
Пожар произошел на крупнейшей в Приморском крае птицефабрике, в результате погибли либо были вынужденно забиты более 30 тысяч птиц. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным властей, 11 января в поселке Заводской загорелся один из производственных цехов фабрики «Агроптица». Пожар оперативно ликвидировали.
«В результате... падеж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья», — подчеркнули в правительстве.
Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья, инцидент не окажет значительного влияния на производство курицы и не повлечет роста цен на мясо птицы.
Ранее в Курской области загорелась птицефабрика АО «Куриное царство». Пострадал один сотрудник организации, он получил ожоги, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru