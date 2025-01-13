В Приморье 30 тысяч птиц погибли при пожаре на фабрике

Пожар произошел на крупнейшей в Приморском крае птицефабрике, в результате погибли либо были вынужденно забиты более 30 тысяч птиц. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным властей, 11 января в поселке Заводской загорелся один из производственных цехов фабрики «Агроптица». Пожар оперативно ликвидировали.

«В результате... падеж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья», — подчеркнули в правительстве.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья, инцидент не окажет значительного влияния на производство курицы и не повлечет роста цен на мясо птицы.

Ранее в Курской области загорелась птицефабрика АО «Куриное царство». Пострадал один сотрудник организации, он получил ожоги, напоминает RT.

