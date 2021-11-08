«Пик холода — в среду»: Вильфанд рассказал, к чему готовиться москвичам

«В связи с резким повышением атмосферного давления нисходящие движения воздуха будут препятствовать образованию облаков, поэтому небо будет чистое. При малооблачной погоде происходит выхолаживание подстилающей поверхности. В ночь на среду -3°С…-5°С, по области до -7°С. В четверг уже вернётся облачность, в ночь 0.. -2°С, днём +1…+3°С. В последующем до конца недели, согласно прогнозу Росгидромета, ночной температурный фон будет -3°С…+2°С, днём 0°С…+5°С».

По словам научного руководителя Гидрометцентра, эти температуры будут соответствовать климатической норме и даже на 1 градус выше, в отличие от конца октября, первых чисел ноября, когда было значительно теплее средних значений.

Роман Вильфанд также подчеркнул, что автомобильную резину стоило поменять уже в минувшие нерабочие дни, поскольку заморозки прогнозировались с большой точностью. Что же касается снега, то здесь определённости пока нет.

«Точный прогноз действителен на семь дней, поэтому говорить о дате формирования устойчивого снежного покрова пока нельзя, поскольку, согласно многолетним наблюдениям он устанавливается 28 – 30 ноября», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

