«Пик холода — в среду»: Вильфанд рассказал, к чему готовиться москвичам
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в ближайшие семь дней.
Погода в столичном регионе начнёт резко меняться уже предстоящей ночью. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Это связано с изменением циркуляции воздушных масс. Сначала изменения коснутся Северо-западного федерального округа, затем затрону центр европейской России, регионы попадают под воздействие тыловой части циклона. Там погоду определяют северные потоки воздуха. Температура начнёт понижаться до нулевых отметок, даже местами до отрицательных значений, прогнозируются небольшие осадки – дождь, мокрый снег, снег. Возможна гололедица. Усиление ветра до 15 – 17 метров в секунду», - уточнил эксперт.
Днём во вторник похолодание будет продолжаться, постепенное монотонное понижение температуры к вечеру до - 5°С в Москве, по области до - 7°С, небольшой снег. По словам Романа Вильфанда, самый холодный день будет в среду:
«В связи с резким повышением атмосферного давления нисходящие движения воздуха будут препятствовать образованию облаков, поэтому небо будет чистое. При малооблачной погоде происходит выхолаживание подстилающей поверхности. В ночь на среду -3°С…-5°С, по области до -7°С. В четверг уже вернётся облачность, в ночь 0.. -2°С, днём +1…+3°С. В последующем до конца недели, согласно прогнозу Росгидромета, ночной температурный фон будет -3°С…+2°С, днём 0°С…+5°С».
По словам научного руководителя Гидрометцентра, эти температуры будут соответствовать климатической норме и даже на 1 градус выше, в отличие от конца октября, первых чисел ноября, когда было значительно теплее средних значений.
Роман Вильфанд также подчеркнул, что автомобильную резину стоило поменять уже в минувшие нерабочие дни, поскольку заморозки прогнозировались с большой точностью. Что же касается снега, то здесь определённости пока нет.
«Точный прогноз действителен на семь дней, поэтому говорить о дате формирования устойчивого снежного покрова пока нельзя, поскольку, согласно многолетним наблюдениям он устанавливается 28 – 30 ноября», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Беглов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге
- Россиянам назвали причины прекращения выплаты пенсий
- Подмосковье обновило антирекорд по заболеваемости коронавирусом
- Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением
- Иммунолог: симптомы дельта-штамма стали похожи на начало простуды
- Москвичам рассказали, когда придут морозы
- Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах
- Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе
- Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию
- Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru