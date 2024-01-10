В портах Азов и Таганрог ограничили движение судов из-за морозов

Отмечается, что к плаванию допускаются суда с ледовым классом не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.

Запрещается плавание барже-буксирных составов и всех буксировочных операций, за исключением аварийных инцидентов.

