В подтопленной Керчи восстановили энергоснабжение
Электроснабжение в Керчи восстановлено после сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Республике Крым.
«На данный момент электроснабжение в городе Керчь восстановлено», — сообщает служба.
По данным МЧС, в пострадавшей от стихии Ялте остаются без электричества 6216 человек.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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