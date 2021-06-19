В подтопленной Керчи восстановили энергоснабжение

Электроснабжение в Керчи восстановлено после сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Республике Крым.

«На данный момент электроснабжение в городе Керчь восстановлено», — сообщает служба.

По данным МЧС, в пострадавшей от стихии Ялте остаются без электричества 6216 человек.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

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Фото: керчь-город.рф
ТЕГИ:ЭнергоснабжениеКрымМЧС РФКерчь
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