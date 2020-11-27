В подмосковных Мытищах открылся центр лечения дефектов речи у детей
27 ноября 202019:36
В подмосковных Мытищах открылся первый в регионе центр для лечения дефектов речи у детей.
В нем будут лечить заикание и другие патологии речевого развития, проводя диагностику причин этих осложнений.
Как отмечает «Радио1», лечение будет бесплатным по направлению врача и полису ОМС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru