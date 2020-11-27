В подмосковных Мытищах открылся центр лечения дефектов речи у детей

В подмосковных Мытищах открылся первый в регионе центр для лечения дефектов речи у детей.

В нем будут лечить заикание и другие патологии речевого развития, проводя диагностику причин этих осложнений.

Как отмечает «Радио1», лечение будет бесплатным по направлению врача и полису ОМС.



