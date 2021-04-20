В подмосковном Солнечногорске в августе заработает новая дорожная развязка
В городском округе Солнечногорск в августе начнет работать новая дорожная развязка, которая улучшит транспортную доступность района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
По данным правительства, эстакада упростит посещение индустриального парка "Есипово", а также разгрузит трассу М-10 "Россия". Отмечается, что строительство ведётся за счет средств регионального бюджета, полученных в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги".
Развязку также посетил глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Он оценил темпы строительства и отметил важность данного проекта для региона. Губернатор подчеркнул, что руководство области готовит площадки для инвесторов и поводит к ним необходимую инфраструктуру. Он напомнил, что данные меры позволят увеличить число рабочих мест.
В правительстве отмечают, что к 2030 году резидентами индустриального парка станут около 20 компаний различного профиля, которые обеспечат работой 4 тысячи людей. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик заявил, что запуск движения по эстакаде запланирован на 1 августа, передает "Радио 1".
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