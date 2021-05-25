В подмосковном Одинцове в конце 2021 года появятся первые роботы-служащие
Специалисты «Роболатории» в Одинцове планируют к концу текущего года наладить первые поставки антропоморфного робота Druid, который будет выполнять роль служащего и взаимодействовать с человеком. Об этом сообщает руководитель «Роболатории» Дмитрий Мартынов.
Мартынов отметил, что прототип робота будет создан уже в конце лета. По его словам, в разработках также участвует Московский политехнический университет. Руководитель проекта отметил, что роботы имеют внешнее сходство с человеком и призваны помогать «в самых разных сферах».
По данным главы лаборатории, антропоморфный робот не будет похож на человека, вместо глаз у него будет вмонтирована камера пространственного зрения, микрофон даст ему возможность слышать. Робот также будет иметь доступ к корпоративным системам компании-пользователя, откуда сможет скачивать информацию о клиентах, объяснил Дмитрий Мартынов в эфире «Радио 1» .
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