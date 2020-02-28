В подмосковном Королеве родился уникально крупный ребенок

Девочка весом 5,3 кг и ростом 58 см родилась в родильном доме г. Королев с помощью планового кесарева сечения. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".



Завотделением патологии беременности Екатерина Миркина отметила, что при таком размере плода кесарево сечение является единственно возможным методом родов, так как естественные роды могли серьезно навредить здоровью и матери, и новорожденной. По словам специалистки, появление такого крупного малыша - это большая редкость, и обычно в год их рождается не больше одного. Также врач отметила, что размер младенца зависит от генов, а не от пола.



Как рассказала Миркина, молодая мать, которой является 38-летней жительница города, находится в хорошем состоянии и предполагает, что может в будущем завести еще детей. Для нее это была первая беременность.



