В Подмосковье заработала ярмарка ретро-авто

На территории Музея техники Вадима Задорожного (посёлок Архангельское Московской области) заработал блошиный рынок ретро-машины. Впрочем, купить там можно и предметы, имеющие отношение к автомобильной тематике.

Как рассказала «Радио 1» замдиректора по организационным вопросам музея Марта Ерёменко, идея давно витала в воздухе, потому что в музее можно увидеть предметы прошлых эпох, технику, машины, самолёты, бронетехнику.

«Мы решили, что надо перенимать опыт европейских коллег с учётом того, что в Московской области нет подобных фестивалей. Наша площадка больше всего подходит для этого. Мы хотим создать особую атмосферу, такое место, где посетители музея смогут отыскать интересные для себя мелочи, вспомнить прошлое. Это может быть, например, обычная пуговица от военной формы любой армии мира, монетка, швейная машинка, предметы, бывшие в ходу в советские времена или автомобильные номера. Каждые выходные коллекция старых машин пополняется», – отметила Марта Ерёменко.

В прошедшие выходные на рынке было порядка 10 автомобилей, в том числе, Buick 1959 года красивого голубого цвета, Mercedes-benz 190 1986 года выпуска, «Волга ГАЗ-24», «Запорожец».

«Есть ещё редкая машина LADA Samara 1990 года оригинального заводского цвета – бордово-вишнёвого. Автомобиль полностью оригинальный, в отличном техническом состоянии. Во-первых, он привлёк внимание своей окраской, во-вторых, тем, что это ностальгия по нашим 90-м. Приобрести все эти автомобили могут коллекционеры и обычные люди», – рассказала Марта Ерёменко.

Блошиный авторынок будет открыт по субботам и воскресеньям до наступления холодов.

