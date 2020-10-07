В Подмосковье запустили проект «Библионяня»

Московская губернская универсальная библиотека запустила проект «Библионяня».

В рамках проекта разработчики сформировали четыре тематических программы: театральную, литературную, спортивную и игровую, чтобы заинтересовать и развлечь детей.

Занятия в библиотеке будут проходить со вторника по четверг, с 10:00 до 13:00 для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Их ждут мастер-классы, развивающие занятия, чтение книг и просмотр мультфильмов. На протяжении двух часов с малышами будут заниматься педагоги, психологи, режиссёры, актёры и аниматоры. Родители могут провести время там же, взяв книгу, а также пойти выпить кофе или заняться своими делами, передает «Радио1».

Ожидается, что программы запустят ещё в пятнадцати учреждениях региона. Инициатива реализуется при поддержке областного Минкультуры.

