В Подмосковье запускают новую систему обращения со строительными отходами

Как пишет «Радио 1», в Подмосковье планируется запустить 15 площадок для утилизации отходов. Власти обеспечат тотальный цифровой контроль за машинами, которые оказывают эти услуги.

Ранее в беседе с НСН участница группы LASCALA Анна Гринн заявила, что у нее лично много претензий к решению «мусорной проблемы» в стране.

«В нашем дворе поставили сортировочную станцию для мусора, но наши мусорки переполнены смешанными отходами и за эту сортировочную станцию мы платим 800 рублей в месяц, которые на самом деле просто летят в трубу», - заявила музыкант.

