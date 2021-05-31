В Подмосковье запускают новую систему обращения со строительными отходами
C задачей оперативно реализовать программу утилизации строительных отходов к министру экологии и природопользования Московской области Андрею Разину обратился губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, тема эта важная тема и чувствительная.
«Нужно внедрить максимально эффективно, «красьте» быстрее камеры устанавливайте, Задача – исключить тех, кто делает это по «серым» или незаконным схемам. Прошу вас отнестись к этому предельно серьёзно и энергично внедрить эту систему», – уточнил губернатор Воробьев.
Как пишет «Радио 1», в Подмосковье планируется запустить 15 площадок для утилизации отходов. Власти обеспечат тотальный цифровой контроль за машинами, которые оказывают эти услуги.
Ранее в беседе с НСН участница группы LASCALA Анна Гринн заявила, что у нее лично много претензий к решению «мусорной проблемы» в стране.
«В нашем дворе поставили сортировочную станцию для мусора, но наши мусорки переполнены смешанными отходами и за эту сортировочную станцию мы платим 800 рублей в месяц, которые на самом деле просто летят в трубу», - заявила музыкант.
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