Запрет на ватные палочки как барометр мусорной реформы

Власти России готовят запрет на использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды и ватных палочек. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, по словам которой, кабинет министров готовит соответствующие поправки в законодательство. Ранее глава Минприроды Александр Козлов объяснял необходимость такого запрета невозможностью переработки этих изделий.

«Мы должны исключить из оборота то, что нам не нужно. В этом числе и цветной пластик. Может, это нравится детям, но он не перерабатывается совсем. Зачем тогда он нужен?» - такие слова министра приводит «Газета.ру»

Третий год в стране продолжается мусорная реформа, результаты которой по-прежнему далеки от впечатляющих. Как уже писала НСН, уровень переработки отходов в России не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву, констатировали в конце минувшего года аудиторы Счетной палаты. Для сравнения: в соседней Финляндии на свалки отправляется всего 1% ТБО. В числе прочего это означает, что финны умеют перерабатывать ватные палочки и прочий пластик.

А причины столь низкого уровня переработки хорошо видны на частных примерах. Так, в подмосковной семье из трех человек за неделю твердых бытовых отходов скапливается пакет объемом 160 литров. Большая часть – пластиковая упаковка. Объяснение простое: практически все продукты, продающиеся в магазинах, упакованы в пластик. Отсюда и «мусорный ассортимент»: бутылки из-под воды, подложки от мяса или курицы, пластиковые коробочки от кондитерских изделий, многочисленные пакеты из-под хлеба, овощей, фруктов, пакеты и упаковка из интернет-магазинов, упаковки от детских игрушек – всего не перечислить.

И – самое главное: там, где проживает эта семья, нет и речи о раздельном сборе мусора. Слишком далеко от Дома правительства России этот «медвежий угол» – целых 10 километров от МКАД.

Или вот пример, приведенный не так давно в эфире «Авторских новостей НСН» участницей группы LASCALA Анной Грин:

«В нашем дворе поставили сортировочную станцию для мусора, но наши мусорки переполнены смешанными отходами и за эту сортировочную станцию мы платим 800 рублей в месяц, которые на самом деле просто летят в трубу».

Мусорная реформа в России продолжается почти два с половиной года. Примерно столько же эксперты говорят, что дело не сдвинется с места без экономической вовлеченности населения по принципу «больше разделяешь – меньше платишь». В российских реалиях этот принцип сократили до более понятной формулы «больше платишь».

А потому правительству после запрета пластиковых стаканчиков придется оперативно решать, что делать, например, с бумажными, которые придут им на смену. Ну, не сжигать же?

