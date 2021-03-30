В Подмосковье заметили медведей, вышедших из спячки

Следы медведей обнаружили в районе поселка Лотошино в Московской области на границе с заповедником Завидово. Об этом сообщает главный охотовед центрального совета Военно-охотничьего общества Антон Кирьянов.

По словам Кирьянова, самки с медвежатами ещё находятся в берлогах, однако некоторые самцы уже очнулись от спячки. Специалист отметил, что в подмосковных лесах пока что обнаружили лишь один след, однако в соседней Тверской области следы зверей фиксируют регулярно.

По данным охотоведа, медведь "проснулся и обходит свои владения. При этом благодаря плотности населения в регионе популяция медведей сократилась, поскольку им нужны тихие места для спокойной жизни, передает специалист в эфире «Радио 1».

Кирьянов напомнил, что медведица с медвежонком является самым опасным представителем этого вида, поскольку оберегает своих детенышей от возможной угрозы. При этом самцы медведя чаще избегают встречи с человеком.