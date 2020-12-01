В Подмосковье закроют две оставшиеся свалки
Власти Подмосковья планируют закрыть две последние в регионе мусорные свалки на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, в области свалок больше не будет «как класса» - планируется только работа комплексов по переработке отходов, соответствующих современным экологическим стандартам, передаёт «Радио 1».
Глава региона также попросил министра экологии Подмосковье Андрея Разина обратить внимание на несанкционированные свалки в надлесном фонде, на которые жаловались жители. Воробьёв поставил задачу в в первом квартале 2021 года запустить регламенты, касающиеся строительного мусора и небытовых отходов.
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