В Подмосковье выявили дефицит общественных туалетов

Обеспеченность общественными туалетами в Московской области сейчас составляет всего 15-20% от необходимого количества – и это если учитывать нормы 1972 и 1988 годов, заявил эксперт сайта «Туалет.ру» Владимир Приоров.

По его словам, ситуация не критическая, но плохая. Так, в Королёве на территорию в 55 квадратных километров и 220 тысяч жителей есть только по одному туалету у станций Подлипки и Болшево, один – в центральном городском парке и ещё несколько – в торговых центрах. Примерно то же самое – в Мытищах, говорит эксперт.

«Не видел, чтобы ситуация в других подмосковных городах была очень хорошей», - цитирует Приорова «Радио 1». Он также посетовал на то, что из имеющихся общественных туалетов на станциях региона нет практически ни одно, который соответствовал бы европейскому уровню.

Ранее власти Подмосковья решили проверить состояние общественных туалетов на автовокзалах. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, состояние туалетов на вокзалах формирует первое впечатление о регионе у прибывающих граждан.

