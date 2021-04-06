В Подмосковье разработали «искусственную кожу» для заживления ран

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущино разработал искусственную кожу, которая способна защитить поверхность раны от инфекций, ее производство должно начаться в течение одного-двух лет. Об этом рассказала заведующая лабораторией роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущине Ирина Селезнёва.

По словам заведующей, такая "кожа" предотвращает попадание инфекции и ускоряет темпы заживления ран. Селезнёва отметила, что российская разработка также значительно дешевле импортных покрытий, однако пленку перестали выпускать из-за сложностей с организацией производства.

По данным ученых, организация технопарка в Пущине могла бы помочь с решением вопросов финансирования, нахождения инвесторов, организации испытаний для разработок. Селезнёва напомнила, что фармкомпании приобретают только те препараты и разработки, которые уже преодолели клинические испытания.

Исследовательница отметила, что в лаборатории работают над улучшением данной технологии. По словам Селезнёвой, такой материал может храниться в домашней аптечке, он прост и удобен в использовании. Ученые предполагают, что на него будет большой спрос, - заключила Селезнёва в эфире «Радио 1».

