В Подмосковье рассказали о колоссальной нагрузке на «скорую помощь»
На Московскую областную станцию скорой помощи в последние дни ложится колоссальная нагрузка – медикам поступает порядка 10 тысяч вызовов в сутки, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Для сравнения, в августе диспетчеры обрабатывали 6,5 тысячи заявок за сутки.
По словам министра, в условиях повышенной нагрузки областная станция скорой помощи получила ещё 28 машин для оказания экстренной медицинской помощи, передаёт «Радио 1». Они поступили на Сергиево-Посадскую, Видновскую, Раменскую. Люберецкую и другие подстанции и скоро выйдут на маршруты, уточнила Стригункова.
Московская областная станция скорой медпомощи с 53 подстанциями и 80 постами – одна из крупнейших в России. Весной и летом Минпромторг передал ей 23 реанимобиля.
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