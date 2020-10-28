В Подмосковье рассказали о колоссальной нагрузке на «скорую помощь»

На Московскую областную станцию скорой помощи в последние дни ложится колоссальная нагрузка – медикам поступает порядка 10 тысяч вызовов в сутки, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Для сравнения, в августе диспетчеры обрабатывали 6,5 тысячи заявок за сутки.

По словам министра, в условиях повышенной нагрузки областная станция скорой помощи получила ещё 28 машин для оказания экстренной медицинской помощи, передаёт «Радио 1». Они поступили на Сергиево-Посадскую, Видновскую, Раменскую. Люберецкую и другие подстанции и скоро выйдут на маршруты, уточнила Стригункова.

Московская областная станция скорой медпомощи с 53 подстанциями и 80 постами – одна из крупнейших в России. Весной и летом Минпромторг передал ей 23 реанимобиля.

