В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир»
Гастрофестиваль «Сыр.Пир.Мир» пройдет в подмосковной Истре с 26 по 29 августа.
На ярмарке в рамках фестиваля около 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России представят свою продукцию: сыры, колбасы, хлеб, мед, сладости и многое другое. Также гостям мероприятия продемонстрируют народные художественные промыслы.
Кроме того, около 700 сыроварен поборются за звание «Лучший сыр России» в рамках самого масштабного конкурса сыров. Экспертное жюри уже в пятый раз определит победителей в двенадцати номинациях.
Вход на фестиваль бесплатный. От станции «Новоиерусалимская» до места его проведения будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Посетителям мероприятия рекомендовано иметь QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- В московской квартире обнаружено обезглавленное тело женщины
- Поток газа по «Ямалу-Европе» за сутки упал в полтора раза
- Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики
- Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева
- Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно
- Байден заблудился возле Белого дома
- В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом
- Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 рано
- Мурашко назвал эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
- Мишустин поручил представить предложения по особому налоговому режиму на Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru