В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир»

Гастрофестиваль «Сыр.Пир.Мир» пройдет в подмосковной Истре с 26 по 29 августа.

На ярмарке в рамках фестиваля около 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России представят свою продукцию: сыры, колбасы, хлеб, мед, сладости и многое другое. Также гостям мероприятия продемонстрируют народные художественные промыслы.

Кроме того, около 700 сыроварен поборются за звание «Лучший сыр России» в рамках самого масштабного конкурса сыров. Экспертное жюри уже в пятый раз определит победителей в двенадцати номинациях.

Вход на фестиваль бесплатный. От станции «Новоиерусалимская» до места его проведения будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы. Посетителям мероприятия рекомендовано иметь QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.





