В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды
Предоставление электросамокатов в аренду приостановили в Московской области до наступления благоприятной погоды. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сегодня утром операторы кикшеринга... приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды», - указали в ведомстве.
По данным министерства, в тех округах области, где выпал снег, ведутся уборка и сплошная обработка проезжей части.
Ранее в Москве приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды, пишет RT.
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