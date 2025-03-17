В Подмосковье приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды

Предоставление электросамокатов в аренду приостановили в Московской области до наступления благоприятной погоды. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Сегодня утром операторы кикшеринга... приостановили возможность взять в аренду электросамокаты. Ограничение продлится до установления благоприятной и безопасной погоды», - указали в ведомстве.

По данным министерства, в тех округах области, где выпал снег, ведутся уборка и сплошная обработка проезжей части.

Ранее в Москве приостановили аренду электросамокатов из-за непогоды, пишет RT.

