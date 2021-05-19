В Подмосковье повысят безопасность 50 перекрёстков
Комплексная переразметка 50 перекрёстков будет проведена летом текущего года в Московской области. Об этом информирует региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Работы организованы по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Поставлена цель – оперативно, эффективно и экономно повысить удобство и безопасность определённых участков автотрасс, пояснил «Радио 1» руководитель подмосковного ведомства Алексей Гержик. «Данный способ может быть применён на большинстве дорог даже в стеснённых условиях и вместе с тем быть очень эффективным», – отметил он.
Речь идёт о 50 перекрёстках на десяти так называемых вылетных магистралях. До осени там будут активированы новые схемы организации дорожного движения. Работы пройдут в 19 муниципалитетах региона на Егорьевском, Пятницком, Каширском, Носовихинском, Рогачёвском, Можайском, Волоколамском, Старосимферопольском шоссе, а также на дорогах «Щёлково – Фряново» и «Москва – Жуковский».
В результате, пропускная способность данных участков трасс вырастет на 15-20% за счёт геометрии полос, применения островков безопасности и направляющей разметки. Это в том числе поможет снизить аварийность. Благодаря направляющей разметке и островков на проезжей части появятся более предсказуемые траектории для удобства водителя, движение станет равномерным. Кроме того, снизится риск наезда на пешеходов.
В рамках работ в Подмосковье оборудуют первый турбокольцевой перекрёсток. Он появится в Подольске на пересечении Большой Серпуховской улицы и Старосимферопольского шоссе у ТЦ «Глобус». Мера позволит сократить число конфликтных точек в местах пересечения потоков, увеличит скорость движения и пропускную способность.
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