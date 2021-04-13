В Подмосковье помоют дороги и приведут в порядок 13 тысяч остановок общественного транспорта

До 1 мая в Подмосковье планируют помыть дороги и привести в порядок 13 тысяч остановок общественного транспорта. Важность этих работ отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе заседания областного правительства. Определены семь основных мероприятий для приведения дорог в порядок.

«Это, в том числе, ямочный ремонт, в рамках которого предстоит устранить 95 тысяч ям, уборка дорог, мойка и покраска остановок, очистка тротуаров. Работы уже идут во всех муниципалитетах, они контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», - уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

24 апреля в Подмосковье проведут общеобластной субботник

Выполнять работы по содержанию региональной и муниципальной сети в весенне-летнем сезоне будут более 240 дорожных организаций, сообщает «Радио 1».

Ранее НСН писала, что в столичном регионе установилась весенняя погода.

«Во среду днем будет +15…+20 градусов. В среду и четверг +14...+19 градусов с облаками и небольшими дождями. Ночью уже без заморозков», — отметила в интервью главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПодмосковьеДорога
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры