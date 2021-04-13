В Подмосковье помоют дороги и приведут в порядок 13 тысяч остановок общественного транспорта
До 1 мая в Подмосковье планируют помыть дороги и привести в порядок 13 тысяч остановок общественного транспорта. Важность этих работ отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе заседания областного правительства. Определены семь основных мероприятий для приведения дорог в порядок.
«Это, в том числе, ямочный ремонт, в рамках которого предстоит устранить 95 тысяч ям, уборка дорог, мойка и покраска остановок, очистка тротуаров. Работы уже идут во всех муниципалитетах, они контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», - уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
Выполнять работы по содержанию региональной и муниципальной сети в весенне-летнем сезоне будут более 240 дорожных организаций, сообщает «Радио 1».
Ранее НСН писала, что в столичном регионе установилась весенняя погода.
«Во среду днем будет +15…+20 градусов. В среду и четверг +14...+19 градусов с облаками и небольшими дождями. Ночью уже без заморозков», — отметила в интервью главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
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