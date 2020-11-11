В Подмосковье открыли самый протяжённый участок ЦКАД
Построенный с нуля участок ЦКАД-3 – это четырёхполосная трасса длиной почти 106 км. Она соединит трасы М11 и М7 и станет центральным на международной транспортной магистрали «Европа – Западный Китай».
Расчетная скорость движения на участке - 110 км/ч, проезд будет платным.
В открытии участка трассы принимали участие вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Общая протяженность ЦКАДа составит 336 километров, больше половины уже построено и введено в эксплуатацию, до конца года в Подмосковье должен заработать четвёртый участок дороги, сообщает «Радио 1».
Дорога будет оснащена автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зонами дорожного сервиса.
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