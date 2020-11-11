В Подмосковье открыли самый протяжённый участок ЦКАД

Построенный с нуля участок ЦКАД-3 – это четырёхполосная трасса длиной почти 106 км. Она соединит трасы М11 и М7 и станет центральным на международной транспортной магистрали «Европа – Западный Китай».

Расчетная скорость движения на участке - 110 км/ч, проезд будет платным.

В открытии участка трассы принимали участие вице-премьер Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Общая протяженность ЦКАДа составит 336 километров, больше половины уже построено и введено в эксплуатацию, до конца года в Подмосковье должен заработать четвёртый участок дороги, сообщает «Радио 1».

Дорога будет оснащена автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зонами дорожного сервиса.

