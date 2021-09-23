В Подмосковье открыли конечную станцию будущего МЦД-4

Станция «Апрелевка» четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработала после реконструкции. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам Воробьева, на станции убрали старые платформы и пешеходный переход, заменив его современным пригородным вокзалом. По данным губернатора, вокзал сможет принимать до 6 тысяч пассажиров ежедневно.

«МЦД-4 появится в Подмосковье через пару лет, но конечная точка – станция "Апрелевка" – работает с сегодняшнего дня. Открыли её с Сергеем Собяниным после реконструкции. Станции вроде этой становятся для нас стандартом: лифты, навесы от дождя, удобный переход над путями, парковки, ухоженная территория вокруг», – передает слова губернатора «Радио 1».

Глава Московской области отметил, что МЦД решает основную проблему - помогает добраться из центра Москвы в пригород без пробок. «Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и 2023 планируем запустить третий и четвёртый диаметры», - добавил Воробьев.

Запуск МЦД-4 планируется в 2023 году. Он свяжет Наро-Фоминский городской округ с Реутовом и Балашихой.

