В Подмосковье открыли конечную станцию будущего МЦД-4
Станция «Апрелевка» четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработала после реконструкции. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам Воробьева, на станции убрали старые платформы и пешеходный переход, заменив его современным пригородным вокзалом. По данным губернатора, вокзал сможет принимать до 6 тысяч пассажиров ежедневно.
«МЦД-4 появится в Подмосковье через пару лет, но конечная точка – станция "Апрелевка" – работает с сегодняшнего дня. Открыли её с Сергеем Собяниным после реконструкции. Станции вроде этой становятся для нас стандартом: лифты, навесы от дождя, удобный переход над путями, парковки, ухоженная территория вокруг», – передает слова губернатора «Радио 1».
Глава Московской области отметил, что МЦД решает основную проблему - помогает добраться из центра Москвы в пригород без пробок. «Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и 2023 планируем запустить третий и четвёртый диаметры», - добавил Воробьев.
Запуск МЦД-4 планируется в 2023 году. Он свяжет Наро-Фоминский городской округ с Реутовом и Балашихой.
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