В Подмосковье открыли ещё 170 км ЦКАД

Власти Московской области открыли движение ещё по четырём участкам Центральной кольцевой автодороги. В общей сложности в эксплуатацию введено 170 километров трассы.

В частности, движение началось на четвёртом пусковом комплексе (ЦКАД-4, 96,8 км), на части, соединяющей третий и пятый этапы (5,9 км), на единственном бесплатном пятом этапе трассы (ЦКАД-5, 41,3 км из 76,4 км) и части первого пускового комплекса (ЦКАД-1, 23,8 км из 49,5 км).

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, эта магистраль станет самой современной из действующих в регионе.

«Такие проекты точно меняют жизнь людей – экономика, экология, качество жизни зависят от инфраструктуры. Мы все очень рассчитываем, что экономика каждого региона будет развиваться», - приводит его слова «Радио 1».

Таким образом, к настоящему времени уже 310 км из 336 км ЦКАД доступны для движения уже в этом году, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оставшийся участок автодороги рассчитывают сдать ко второй половине следующего года.

Проезд по открытым 170 км ЦКАД будет бесплатным до 11 января, затем цены отрегулирует правительство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПодмосковьеДороги
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