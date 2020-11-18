В Подмосковье оперслужбы работают в режиме повышенной готовности из-за ледяного дождя
В ночь со среды на четверг в Московской области оперативные службы будут действовать в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя и снега. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в своем профиле в соцсети "ВКонтакте".
По словам руководителя, больше всего непогода затронет район Волоколамска, Рузы, Можайска, Клина и Дмитрова. Губернатор призвал жителей области к осторожности как во время пеших прогулок, так и во время вождения.
Также Воробьев отметил, что не все водители сменили резину на зимнюю, и призвал владельцев автомобилей исправить это в ближайшее время. Губернатор напомнил, что в ближайшее время на дорогах образуется гололед.
Глава Подмосковье добавил, что оперативные службы будут работать в режиме повышенной готовности, что устранить последствия сильного дождя и снега в краткий срок.
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