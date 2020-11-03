В Подмосковье наладили бесперебойные поставки кислорода для больниц

Предприятия Московской области наладили бесперебойное снабжение лечебных учреждений жидким кислородом. Так, производство медицинского кислорода в регионе за девять месяцев выросло на 9,3%, а в сентябре - на 37,8%, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Модель оснащения больниц жидким кислородом более эффективна, когда необходимо оперативно обеспечивать большие объемы поставок. Это оптимизация логистики, сокращение издержек. Подмосковье работает именно по такой модели», - приводит её слова «Радио1».

На фоне роста заболеваемости коронавирусом потребность в кислороде в больницах возросла, поскольку он требуется пациентам с COVID-19 на ИВЛ. В подмосковной Балашихе медицинские газы и оборудование для их производства выпускают два завода.

В октябре СМИ сообщили о массовой гибели больных на ИВЛ из-за отсутствия кислорода в ковидном госпитале ростовской больницы №20. Сообщалось о смерти 13 человек.

