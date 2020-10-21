В Подмосковье ежемесячно находят около 120 взрывоопасных снарядов времён ВОВ

Бои, проходившие на территории Московской области во время Великой Отечественной войны, оставили после себя огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. Ежемесячно в регионе обезвреживают около 120 таких снарядов.

При их обнаружении поисковики выставляют GPS-координаты и обозначают место лентами или тряпками, а также информируют полицию, сообщил «Радио 1» руководитель рузского поискового отряда «Надежда» Эдуард Байдаков.

Он также предложил ввести в уроки ОБЖ рассказы о том, как опасна может быть такая находка, ведь зачастую взрыватели сделаны из нержавеюшей стали, а у тротила тоже долгий срок хранения.

