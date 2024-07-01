В Петербурге опровергли подготовку к сносу стадиона «Петровский»
Сносить футбольный стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге не планируется. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Ранее чемпионка РФ и Игр БРИКС в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила о готовящемся сносе стадиона, который до 2017 года был домашней ареной футбольного клуба «Зенит».
Как отметили власти, речи о сносе не идет, с инвестором обсуждают реконструкцию стадиона. Объект сохранит культурно-спортивную направленность, на нем смогут проводить более 20 видов мероприятий.
«В настоящий момент описание, в том числе технико-экономические параметры объекта с последующим развитием прилегающей территории, находится в стадии проработки», — подчеркнули в пресс-службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru