В петербургском аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск лайнеров
28 апреля 202507:59
Прием и выпуск самолетов ограничили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения... введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) – с 07:25 мск», - написал пресс-секретарь в Telegram.
Меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Ранее ограничения на прием и выпуск лайнеров вводились в аэропортах Казани и Ульяновска, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru