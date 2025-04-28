В петербургском аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск лайнеров

Прием и выпуск самолетов ограничили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения... введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) – с 07:25 мск», - написал пресс-секретарь в Telegram.

Меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на прием и выпуск лайнеров вводились в аэропортах Казани и Ульяновска, напоминает 360.ru.


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Фото: pulkovoairport.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПулковоРосавиация

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