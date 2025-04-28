В петербургском аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск лайнеров

102 беспилотника ВСУ сбиты за ночь в Брянской области Алаудинов: Освобождённые районы Курской области до сих пор подвергаются обстрелам со стороны ВСУ Северная Корея официально подтвердила отправку войск в Россию Прокуратура Владимирской области изучает обстоятельства ЧП с автобусом с паломниками Хакеры совершили более 800 млн кибератак на сайты российских компаний в первом квартале года