В Петербурге радикально ограничат скорость самокатов
Власти Санкт-Петербурга ограничат скорость самокатов в городе до 10 километров в час, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
В сообщении уточняется, что ограничение будет действовать во время проведения чемпионата Европы по Футболу «в границах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков».
В соглашение с сервисами аренды самокатов, которое городские власти планируют подписать в среду, также включено ограничение скорости вблизи основных достопримечательностей и на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. При этом на центральной улице Санкт-Петербурга и Дворцовой площади движение самокатов будет полностью запрещено.
В комитете добавили, что перечень, в который включили порядка 20 улиц, будет дополняться с учётом мнения горожан.
Ранее петербургский прокат Molnia убрал с городских улиц все свои самокаты, сообщает телеканал «360». В пресс-службе сервиса пояснили, что такое решение было принято до стабилизации ситуации в городе. Кроме того, с улиц Санкт-Петербурга также исчезли электросамокаты сервисов Whoosh и Urent.
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