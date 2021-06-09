В Петербурге радикально ограничат скорость самокатов

Власти Санкт-Петербурга ограничат скорость самокатов в городе до 10 километров в час, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

В сообщении уточняется, что ограничение будет действовать во время проведения чемпионата Европы по Футболу «в границах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков».

В соглашение с сервисами аренды самокатов, которое городские власти планируют подписать в среду, также включено ограничение скорости вблизи основных достопримечательностей и на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту. При этом на центральной улице Санкт-Петербурга и Дворцовой площади движение самокатов будет полностью запрещено.

В комитете добавили, что перечень, в который включили порядка 20 улиц, будет дополняться с учётом мнения горожан.

Ранее петербургский прокат Molnia убрал с городских улиц все свои самокаты, сообщает телеканал «360». В пресс-службе сервиса пояснили, что такое решение было принято до стабилизации ситуации в городе. Кроме того, с улиц Санкт-Петербурга также исчезли электросамокаты сервисов Whoosh и Urent.

