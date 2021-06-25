В Петербурге проходит праздник для выпускников школ «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге начался праздник "Алые паруса", у гостей на пропускных пунктах проверяют температуру и наличие маски.

Длинная очередь началась на Невском проспекте, организаторы также выставили ограждения для проверки билетов и рамки на Дворцовой площади. Многие выпускники сняли маски после прохождения контроля.



РИА Новости отмечает, что число выпускников, приглашенных на общегородской выпускной, в 2021 году сократилось вдвое, число сопровождающих ограничилось учителями. Ведущими вечера стали телеведущий Иван Ургант и журналистка Дарья Александрова. .

На вечере также выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, который пожелал выпускникам удачи, надежных друзей и попутного ветра. "Мы уверены что нашу Родину, нашу Россию вы сделаете еще сильнее!" - цитирует Беглова агентство.

