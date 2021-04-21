В Петербурге нарушилась работа пяти станций метро и части наземного транспорта

В центре Санкт-Петербурга, где проходит несанкционированная акция протеста, была нарушена работа пяти станций метро. Об этом сообщает комитет по транспорту правительства города на своем официальном сайте.

На выход закрыты станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект", однако войти в вестибюли уже можно. Закрытыми остаются станции "Гостиный двор", "Маяковская" и "Площадь Восстания".

На сайте также указано, что в центре города временно остановлено движение семи троллейбусных маршрутов и одного трамвая. Сотрудники полиции также перекрыли улицу Рубинштейна. Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передает, что в несанкционированном митинге в среду вечером принимают участие 4,5 тысячи человек.