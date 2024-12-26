В Петербурге 27 декабря откроется новая станция метро «Горный институт»

Новую станцию метро «Горный институт» откроют в Санкт-Петербурге 27 декабря. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.

Он отметил, что метростроители завершили работы, и станция полноценно заработает в составе Лахтинско-Правобережной линии.

«Открытие станции "Горный институт – переломное событие. Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты», — написал губернатор.

Беглов поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку городского метростроения, а также выразил благодарность всем принимавшим участие в строительстве и пуске станции.

«И спасибо всем петербуржцам за терпение!» — добавил градоначальник.

Между тем Александр Беглов сообщил, что в Петербурге накануне новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности, отмечает РЕН ТВ.

