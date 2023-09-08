В парке «Ходынское поле» будет открыто восемь кафе
В Москве на торги выставили права на осуществление торговой деятельности в восьми нестационарных объектах (НТО) на территории парка культуры и отдыха «Ходынское поле». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, с победителями аукционов будут заключены договоры сроком на пять лет, после чего они смогут открыть восемь всесезонных кафе.
«Павильоны площадью от 14 до 175 квадратных метров уже установлены в различных локациях парка», – уточнил глава департамента.
Большинство павильонов расположены на Центральной аллее парка, еще два – возле западного входа, еще один – у восточного, недалеко от вестибюля станции метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии.
Прием заявок на участие в аукционах завершится 22 сентября, торги пройдут 27 сентября. Для участия в них необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
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