В парке «Ходынское поле» будет открыто восемь кафе

В Москве на торги выставили права на осуществление торговой деятельности в восьми нестационарных объектах (НТО) на территории парка культуры и отдыха «Ходынское поле». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, с победителями аукционов будут заключены договоры сроком на пять лет, после чего они смогут открыть восемь всесезонных кафе.

«Павильоны площадью от 14 до 175 квадратных метров уже установлены в различных локациях парка», – уточнил глава департамента.

Большинство павильонов расположены на Центральной аллее парка, еще два – возле западного входа, еще один – у восточного, недалеко от вестибюля станции метро «ЦСКА» Большой кольцевой линии.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 22 сентября, торги пройдут 27 сентября. Для участия в них необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.

