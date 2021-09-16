В Парке Горького завершили восстановительные работы после оползня
Сползший из-за сильных дождей грунт больше не будет мешать посетителям Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, специалисты Комплекса городского хозяйства провели все необходимые восстановительные работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, в результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта.
Отмечается, что оползень разрушил пешеходные дорожки, повредил часть набережной и лестницу у Андреевского пруда.
Бирюков рассказал, что на участке положили новое покрытие тропинок и дороги, а также внесли усовершенствование в ливневую систему для предотвращения последствий будущих сильных дождей.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, склон на Пушкинской набережной восстановили с помощью матрацев Рено – надежной конструкции, которую наполняют галькой, ракушечником, гранитным щебнем.
«Она гармонично вписывается в ландшафт, выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит оползням и селям», - объяснил Бирюков.
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