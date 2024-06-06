В Омске задержали экс-министра труда и соцразвития региона
Бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали в Омске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Отмечается, что экс-чиновника задержали 5 июня и этапировали в Москву.
«Дело связано с периодом работы в команде [бывшего губернатора Александра] Буркова в 2020-2021 годах», — сообщает агентство.
Куприянов занимал пост министра в октябре 2015-мае 2024 года, с декабря 2018-го он также выполнял функции заместителя председателя правительства Омской области.
Ранее в Челябинске бывшего советника главы города и двух замдиректора муниципального учреждения «Городская среда» обвинили в получении взяток на сумму около 30 млн рублей, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вкусно - и точка» готовится ввести халяльное меню
- В России начались съемки сиквела фильма «Батя»
- Песков отказался назвать регионы, куда Москва может поставить оружие
- Компания Илона Маска построит в США самый большой суперкомпьютер в мире
- Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы
- Лукьяненко создаст медиафраншизу с русскими супергероями для «Союзмультфильма»
- В Омске задержали экс-министра труда и соцразвития региона
- «Пыталась предотвратить аварию»: В Кемерове после ДТП похвалили девушку-водителя трамвая
- Гинцбург рассказал, как будут вводить российскую вакцину от рака
- Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ при наличии альтернативы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru