В Омске задержали экс-министра труда и соцразвития региона

Бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова задержали в Омске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечается, что экс-чиновника задержали 5 июня и этапировали в Москву.

«Дело связано с периодом работы в команде [бывшего губернатора Александра] Буркова в 2020-2021 годах», — сообщает агентство.

Куприянов занимал пост министра в октябре 2015-мае 2024 года, с декабря 2018-го он также выполнял функции заместителя председателя правительства Омской области.

Ранее в Челябинске бывшего советника главы города и двух замдиректора муниципального учреждения «Городская среда» обвинили в получении взяток на сумму около 30 млн рублей, напоминает RT.

