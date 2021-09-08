В Омске задержали членов радикальной террористической группировки

Членов радикальной террористической группировки, занимавшихся пропагандистской деятельностью, задержали в Омске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России по Омской области.

Как отметили в ведомстве, граждане одной из центральноазиатских стран в составе законспирированной террористической ячейки «осуществляли противоправную деятельность по публичному оправданию и пропаганде терроризма среди своего окружения, а также их склонению к выезду в страны с повышенной террористической опасностью».

Задержанные планировали выехать из России и присоединиться к одной из международных террористических организаций, отмечает RT.

В отношении троих задержанных активных членов группировки возбуждены уголовные дела, других причастных к деятельности ячейки иностранцев выдворят из России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии четырех россиян, готовивших теракт, напоминает РИА ФАН. Злоумышленники планировали в том числе нападение на сотрудников правоохранительных органов.

