В Омске введут туристический налог с 2025 года
Туристический налог будет введен в Омске с 1 января следующего года. Об этом сообщили в администрации города.
«Депутаты Омского городского Совета утвердили проект решения о введении на территории... Омска туристического налога», — указали в мэрии.
Администрация уточнила, что налог будут платить гостиницы. С начала 2025 года туристический налог составит 1% от стоимости проживания, через год он вырастет до 2% и постепенно будет повышен до 5% в 2029 году.
«На сегодняшний день в Омске на налоговом учете состоит 70 гостиниц», — добавили в мэрии Омска.
Президент Владимир Путин в июле подписал закон о введении туристического налога в России со следующего года, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru