В Омске введут туристический налог с 2025 года

Туристический налог будет введен в Омске с 1 января следующего года. Об этом сообщили в администрации города.

«Депутаты Омского городского Совета утвердили проект решения о введении на территории... Омска туристического налога», — указали в мэрии.

Администрация уточнила, что налог будут платить гостиницы. С начала 2025 года туристический налог составит 1% от стоимости проживания, через год он вырастет до 2% и постепенно будет повышен до 5% в 2029 году.

«На сегодняшний день в Омске на налоговом учете состоит 70 гостиниц», — добавили в мэрии Омска.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон о введении туристического налога в России со следующего года, напоминает РЕН ТВ.

