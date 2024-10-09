В одном из районов Брянской области объявили ЧС муниципального характера
9 октября 202409:50
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявили в Карачевском районе Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района», — отметили в ведомстве.
Ранее над территорией Брянской области уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, дроны были сбиты средствами ПВО, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru