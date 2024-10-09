В одном из районов Брянской области объявили ЧС муниципального характера

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявили в Карачевском районе Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района», — отметили в ведомстве.

Ранее над территорией Брянской области уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, дроны были сбиты средствами ПВО, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:Брянская ОбластьМЧС

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