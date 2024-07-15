В очередях у Крымского моста скопилось более 1,2 тысячи автомобилей
15 июля 202407:50
Более 1200 автомобилей скопилось в очередях у Крымского моста, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра по автодорогам о ситуации на подходах к переправе.
По его данным, на 07:00 мск очередь со стороны Тамани насчитывает 1100 транспортных средств. Время ожидания — свыше трех часов.
«В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств», — указали в инфоцентре.
В ночь на 15 июля движение по Крымскому мосту перекрывали дважды.
Накануне в очереди на Крымский мост со стороны Тамани собрались 600 авто, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru