В Новосибирске подпорная стена обрушилась на дорогу

Подпорная стена обрушилась на дорогу в Новосибирске. Об этом заявили в мэрии города.

Инцидент произошел в Центральном районе на улице Ипподромской.

Как отметили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, для обеспечения безопасности дорожного движения перекрыли две полосы из трех по дороге в сторону улицы Фрунзе. При этом движение по дублеру Ипподромской улицы прекращено. Дорожные службы занимаются ликвидацией аварии.

По факту обрушения прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку.

Ранее во Владивостоке рухнула часть подпорной стены, были повреждены три автомобиля, пишет 360.ru.

