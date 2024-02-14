В новом корпусе детской больницы в Сокольниках приступили к оформлению палат
В Москве при возведении нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В шоуруме профильные специалисты смогут выбрать наиболее оптимальные видовые и функциональные характеристики материалов, мебели и дизайна для комфортного пребывания пациентов и сопровождающих», - отметил глава департамента.
Загрутдинов рассказал, что общая площадь шестиэтажного здания составит 56 тысяч квадратных метров. В здании на 570 коек будет 15 операционных. На крыше нового корпуса будет оборудована вертолетная площадка для приема экстренных пациентов.
«Кроме того, там разместятся 20 отделений стационара и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных», – уточнил Загрутдинов.
Он также добавил, что в медицинском учреждении установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты МРТ, КТ, РДК. В новом здании будут функционировать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории, а также отделение трансфузиологии.
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