В Новой Москве будет построено 87 км новых магистральных газопроводов
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу развития систем газоснабжения на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В сообщении уточняется, что основные мероприятия по развитию систем газоснабжения будут реализованы на новых территориях, где построят 87 км магистральных газопроводов высокого давления.
В правительстве Москвы напомнили, что Мосгаз с 2010 года реализует крупнейшую программу модернизации, в рамках которой ежегодно реконструируется в среднем 100 км газовых сетей, уровень износа которых был снижен с 36,8% до 29,5%.
Помимо этого, реконструированы шесть крупнейших системообразующих ГРП столицы, на газовых сетях установлено 923 запорных устройства с автоматизированной системой дистанционного управления, созданы автоматизированные системы контроля, появились аварийно-спасательное формирование и cлужба сервиса.
Выполнение программы модернизации продолжится комплексной реконструкцией действующих газовых сетей, в том числе 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, по которым осуществляется транспортировка газа через водные преграды.
В мэрии рассказали, что ежегодно Москва потребляет до 23 млрд кубических метров газа, 85% из которых приходится на «большую» энергетику (выработка электро- и теплоэнергии). В столице газифицировано 1,8 миллиона квартир, жители города эксплуатируют 1,8 миллиона газовых плит и более 124 тысяч газовых водонагревателей.
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