В небе над Сочи заметили «метеорит». Видео

Космический объект удалось заснять накануне вечером, явление наблюдали рядом с побережьем поселка Лазаревское в 60 километрах от Сочи.

Однако «метеорит» оказался другим небесным телом — болидом. Как сообщил глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов, скорее всего, объект сгорел, не долетев до земли.

«Если объект был не со спичечную коробку (метеор), а приличный, 20-30-40 сантиметров, то он начинает дробиться об атмосферу и также разогреваться и мы видим: шлейф появляется.. Если этот метеор достигает яркости как у Венеры и больше, это явление называется болид», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

В интервью ТАСС Иванов предположил, что космическое явление связано с сезоном мощного метеорного потока Геминиды, который действует с 4 по 17 декабря. Пик потока ожидается 14 декабря, однако крупные частицы могут влетать в атмосферу уже сейчас.

