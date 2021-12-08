В небе над Сочи заметили «метеорит». Видео
Яркую вспышку заметили в небе над Сочи, местные жители посчитали объект упавшим метеоритом. Видео необычного явления опубликованы в соцсетях.
Космический объект удалось заснять накануне вечером, явление наблюдали рядом с побережьем поселка Лазаревское в 60 километрах от Сочи.
Однако «метеорит» оказался другим небесным телом — болидом. Как сообщил глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов, скорее всего, объект сгорел, не долетев до земли.
«Если объект был не со спичечную коробку (метеор), а приличный, 20-30-40 сантиметров, то он начинает дробиться об атмосферу и также разогреваться и мы видим: шлейф появляется.. Если этот метеор достигает яркости как у Венеры и больше, это явление называется болид», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
В интервью ТАСС Иванов предположил, что космическое явление связано с сезоном мощного метеорного потока Геминиды, который действует с 4 по 17 декабря. Пик потока ожидается 14 декабря, однако крупные частицы могут влетать в атмосферу уже сейчас.
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