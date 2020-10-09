В Мособлдуме объяснили причины объединения муниципалитетов

В Московской области идет процесс укрупнения муниципальных образований. В частности, в сентябре текущего года областной парламент одобрил слияние поглощение Коломенским городским округом Озёрского, готовится присоединение к Пушкинскому округу Ивантеевки и Красноармейска.

Заместитель председателя комитета областного парламента по местному самоуправлению Роман Горбунов объяснил эти процессы инициативой с мест, так как создание укрупненных муниципалитетов позволяет небольшим городам получить доступ к объединенным бюджетам и решать те проблемы, которые раньше было решить сложно, передает «Радио1».

Работа по объединению административных единиц иногда занимает до года, добавил депутат. Также за счет этого областной бюджет сэкономит 2,5 млрд рублей в год, которые можно направить на развитие социальной инфраструктуры.

Административная реформа в Московской области стартовала в 2014 году. Районы начали преобразовывать в городские округа, что позволило сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет.

